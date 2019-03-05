شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز سيناريو بديل لصالح جماهيره حال رفض نقل مباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو نادى الزمالك سيناريو بديل حال رفض الأمن، نقل مباراته بالكونفدرالية الأفريقية أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 10 مارس الجارى، من استاد برج العرب لبترو سبورت.

وكان الزمالك قد قدم طلبا رسميا لاتحاد الكرة يطلب خلاله نقل مباراته أمام جورماهيا إلى ملعب بترو سبورت، وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن كان قد وافق على إقامة مباراة الزمالك وجورماهيا ببرج العرب قبل طلب الزمالك، موضحا أن الزمالك أرجع طلبه إلى أنه سيواجه المقاولون يوم 14 مارس بالدورى لذا يرغب فى خوض المباراتين بالقاهرة منعا لإجهاد لاعبيه.

وكشف مصدر بالزمالك أن مجلس الإدارة يُجهز السيناريو البديل لفرض نقل مباراته أمام جورماهيا، وهو طلب زيادة عدد الجماهير من 10 آلاف مشجع لـ30 ألف، خاصة أن برج العرب يسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.