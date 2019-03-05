شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة إلى اللاعب الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعد تعرضه للهجوم من جماهير الريدز عقب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.
وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة، إن محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم ولا يعنى عدم توفيقه فى أكثر من مباراة أن يكون مستواه فى تراجع، مؤكدا أن محمد صلاح رمز للإصرار والتحدى لجميع المصريين وقادر على الاستمرار فى تجربته الناجحة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن أى رياضى فى العالم معرض لتراجع مستواه لفترة، ثم يعود مرة أخرى لمستواه المعهود، موصخا أن مؤشر المستوى غير ثابت.
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