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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 5 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اللعنة مستمرة.. صلاح محسن يغادر مران الأهلى للإصابة، 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية. اللعنة مستمرة.. صلاح محسن يغادر مران الأهلى للإصابة غادر صلاح محسن، لاعب الأهلى، مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش للإصابة. الجبلاية تعلن موعد نهاية الدورى.. وتؤكد: نعانى فى السوبر مثل تونس كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد نهاية مسابقة الدورى العام هذا الموسم. 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. Advertisements اتحاد الكرة يرفض إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب تأخر انتهاء الدورى رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إلغاء بطولة كأس مصر بداعى ضيق الوقت ورغبة البعض فى إلغاء الكأس لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدورى وخوض أكثر من جولة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. 21 لاعباً فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة فيتا كلوب أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. أحمد الشيخ يواجه مصير ميدو جابر فى الأهلى يبدو أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، أصبح على وشك الرحيل عن الأهلى للمرة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقى الجناح الدولى عددًا من العروض المحلية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل. محمد منير يدخل دائرة المرشحين لإحياء حفل افتتاح أمم أفريقيا دخل الفنان محمد منير، ضمن المرشحين بقوة لإدارة حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو، فى إطار الإعداد لحفل افتتاح رائع يليق بمصر والكرة الأفريقية.

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