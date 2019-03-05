شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة: 80 ألف جنيه خسائر الاتحاد فى أزمة بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار فتح تحقيق مع المتسبب فى أزمة بطولة نيكولا بتروف التى أقيمت ببلغاريا، والتى تم خلالها حرمان ثنائى المنتخب إبراهيم عبد الحميد وجمال عبد الناصر من المشاركة فى المنافسات لعدم حضور ممثل عن المنتخب فى القرعة.

وأكد عصام النوار رئيس الاتحاد أنه سيتم فتح تحقيق مع مدرب المنتخب والإدارى أيضا، بينما رئيس البعثة فيتم التحقيق معه من جانب اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وفقا للوائح.

وأضاف النوار أن الاتحاد تكبد نتيجة سفر اللاعبين دون مشاركتهم ما يقرب من 80 ألف جنيه تكاليف الطيران والإقامة وبدلات السفر والتأشيرات وغيرها من المصاريف التى تم إنفاقها دون فائدة.

يذكر أن فرج عبد الرازق مدرب المنتخب توجه إلى مراسم قرعة بطولة بلغاريا متأخرا ولم يشهد سوى القرعة النسائية والرومانية.