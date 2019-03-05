شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستفسر عن فضيحة المصارعة فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو وزارة الشباب والرياضة من نظرائهم باتحاد المصارعة عن تفاصيل وأسباب أزمة حرمان ثنائى المنتخب إبراهيم عبد الحميد وجمال عبد الناصر من المشاركة فى بطولة نيكولا بتروف التى أقيمت ببلغاريا لعدم حضور مراسم قرعة المنافسات الحرة.

وقد تواصل مسئولو الوزارة مع الاتحاد شفويا دون تدخل رسمى إلا بعد تقديم التقرير الفنى والإدارى من المدرب وإدارى البعثة، وكذلك رئيس البعثة.

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كما تواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع مسئولى الاتحاد أيضا، للاستفسار عن الأزمة.

وقد أرسل الاتحاد خطابات رسمية إلى المدرب والإدارى لسرعة استيفاء التقارير لرفعها إلى الأولمبية والوزارة.

يذكر أن فرج عبد الرازق مدرب منتخب الحجرة توجه إلى مراسم قرعة بطولة بلغاريا متأخرا ولم يشهد سوى قرعة النسائية والرومانية فتم حرمان ثنائى المنتخب من المشاركة فى المنافسات.