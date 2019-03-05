شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أشرف صبحى: وزارة الرياضة حريصة على تعميم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفى المنعقد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة للإعلان عن إقامة المؤتمر والمعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء، والمعرض الدولى للملابس الرياضية، والمقرر عقدهما فى الفترة من 17 إلى 19 يونيو المقبل.



اشرف صبحى فى المؤتمر

وفى كلمته أوضح الدكتور أشرف صبحى توجه الوزارة نحو تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الذى يرتكز جزء كبير منه على الاستثمار الرياضى، مشيرا إلى حجم الاقتصاد المرتبط بالرياضة على صعيد الممارسة والأحداث والفعاليات الرياضية.



مؤتمر الرياضة الخضراء Advertisements

وأضاف الوزير أن مفهوم الرياضة الخضراء يعنى ألا تضر الرياضة البيئة المحيطة وأن تحافظ المؤسسات والمنشآت الرياضية على البيئة، مبيناً أن الوزارة بدأت هذا النهج من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، فى ضوء حرص الوزارة على تعميم ذلك خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنه يتم التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف الجهات فى إدارة وتطوير المنشآت، وتنفيذ البرامج والمشروعات للشباب.



وزير الرياضة فى المؤتمر

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن مؤتمر الرياضة الأخضر يعد الأول من نوعه للتأكيد على رغبة الدولة المصرية فى تحقيق التقدم والريادة فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية سياحة المعارض الرياضية وتأثيرها على الاقتصاد.



مؤتمر الرياضة الخضراء

وتمنى الوزير التوفيق لهذا النوع من المعارض، وتحقيق النجاح والأهداف المرجوة منه.