شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر كهربا بموعد عودته لتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقياجة السويسرى كرستيان جروس، محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأبلغ الجهاز الفنى، كهربا بأنه سيعود للتدريبات الجماعية للزمالك غدًا الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة رفع الإيقاف عنه والاكتفاء بتغريمه ماليًا، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك خلال استبداله بمباراة بترو أتليتكو الأنجولى فى لقاء الذهاب.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد.