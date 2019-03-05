شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الأشبال لـ"سوبر كورة": محمد صلاح كان "باك شمال" وحذرته من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كواليس كثيرة كشف عنها محمد رضوان مدير قطاع الناشئين السابق بالمقاولون العرب، فى حواره مع سوبر كورة، خاصة فيما يتعلق بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وبداياته مع كرة القدم. لمعرفة تفاصيل الحوار اضغط هنا:

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