تعرف علي ترتيب جدول الدوري المصري/ صراع الصدارة بين الزمالك والأهلي وحلم الفوز بالبطولة

يعتبر الدوري المصري من أقوي الدوريات العربية عام 2018، من بين الدوري السعودي والقطري والجزائري، حيث إحتل الدوري المصري المركز الثالث بين الدوريات العربية، وجاء في المركز الأول الدوري المغربي، ثم الدوري التونسي في المركز الثاني، ويحتل الدوري المصري شهرة عالية لما يحظي به من أندية ذات سمعة وشهرة واسعة بين أندية العرب، و علي رأسها النادي الأهلي ونادي الزمالك المتنافسين علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

مباراة الأهلي وبتروجيت قلصت الفارق بين الأهلي والزمالك متصدر ترتيب الجدول، حيث فاز فريق نادي الأهلي علي فريق بتروجيت بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الإسبوع 26، ليصبح رصيد الأهلي 51 نقطة بفارق نقطة عن نادي الزمالك المتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.

ترتيب جدول الدوري الممتاز المصري

المركز الأول نادي الزمالك برصيد 52 نقطة.

المركز الثاني نادي الأهلي برصيد 51 نقطة.

المركز الثالث نادي بيراميدز برصيد 48 نقطة.

المركز الرابع نادي المصري برصيد 38 نقطة.

المركز الخامس نادي مصر المقاصة برصيد 38 نقطة.

المركز السادس نادي المقاولون برصيد 34 نقطة.

المركز السابع نادي الإنتاج الحربي برصيد 31 نقطة.

المركز الثامن نادي الجونة برصيد 29 نقطة.

المركز التاسع نادي الإسماعيلي برصيد 28 نقطة.

المركز العاشر نادي طلائع الجيش برصيد 28 نقطة.

ويأتي نادي إنبي في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة، ويسعي نادي الزمالك إلي الفوز في لقاء المقاولون العرب ليحافظ علي صدارته لترتيب جدول الدوري المصري، ومن المقرر أن يلتقي نادي الأهلي والزمالك يوم 30 مارس.