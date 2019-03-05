رابط الاسطورة livehd7 الآن مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت yalla shoot في دوري أبطال...

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع Yalla Shoot اليوم في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يحل نادي الهلال ضيفاً ثقيلا على نادي العين على ملعبه ووسط جماهيره في واحدة من المباريات القوية بالمجموعة الثالثة، حيث يعد الفريقان من أقوي فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم الهلال والعين والاستقلال والدحيل.

تابع HD لايف مباراة الهلال والعين مباشر، من المؤكد أن نادي العين سيحاول تحقيق فوز مهم له في أولي مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وخاصة أن المباراة ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، بينما سيحاول الزعيم استغلال خبراته الكبيرة في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره بدور المجموعات.

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مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الهلال والعين اليوم، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد وفق المواعيد التالية:

الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة

الساعة الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الـ7:20 بتوقيت الإمارات

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي بث مباشر، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والعين عبر قناة بي ان سبورت أتش دي 2 بث مباشر اليوم، وهي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة حصرياً، كما سيكون عصام الشوالي معلقاً على أحداث هذه المباراة.

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كما سيكون البث المباشر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي دوري أبطال آسيا سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

تشكيلة الهلال اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

خط الوسط: ميلوش ديجينيك – محمد كنو – ناصر عيسى الدوسري

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – أندريا كارييو – بافيتيمبي جوميز

تشكيلة العين اليوم

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – سالم عبد الله – مهند سالم – بندر الأحبابي

الوسط: محمد عبد الرحمن – أحمد برمان- كايو فيرنانديز

الهجوم: ريان يسلم – محمد خلفان – روبن ريبيرو

يعيش نادي الهلال السعودي حالة من ارتفاع المستوي الفني للفريق، كما أن الزعيم يتصدر ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، كما أن العين يحتل يعيش نشوة الحصول على المركز الثاني بكاس العالم للأندية، ويأمل في الفوز بقلب البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية مرة أخري.

من المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والعين إثارة ومتعة كبيرة، حيث يضم الفريقان عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وهو الأمر الذي سيجعل المباراة قوية بين الفريقين.

بث مباشر الهلال والعين كورة لايف

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نتيجة مباراة الهلال والعين

الهلال 0 العين 0