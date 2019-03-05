يلا شوت livehd7 بدون تقطيع .. الآن رابط شغال مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر beIN SPORTS يوتيوب...

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم، تترقب الكثير من الجماهير العربي في كل مكان مشاهدة مباراة الهلال والعين أونلاين اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي تجمع بين إثنين من كبار القارة، كما أن الفريقان من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على لقب البطولة.

بث مباشر مباراة الهلال والعين كورة لايف، يخوض الفريقان أولي مواجهاتهم في دوري أبطال آسيا، حيث لم يلعب الفريقان خلال الأدوار التمهيدية، وستحاول كلا الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، وحصد أولي نقاط المباراة.

بث مباشر الأسطورة livehd7 مباراة الهلال والعين، مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث بتوقيت أبوظبي على ملعب هزاع بن زايد معقل فريق العين ووسط جماهيره.

فرق المجموعة الثالثة

الهلال

العين

الدحيل

الاستقلال

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وستقام مباراة الدحيل والاستقلال في الجولة الأولي من نفس المجموعة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال اليوم

حارس المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

الوسط: ميلوش ديجينيك – محمد كنو – ناصر عيسى الدوسري

الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – أندريا كارييو – بافيتيمبي جوميز

تشكيل العين اليوم

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – سالم عبد الله – مهند سالم – بندر الأحبابي

خط الوسط: محمد عبد الرحمن – أحمد برمان- كايو فيرنانديز

خط الهجوم: ريان يسلم – محمد خلفان – روبن ريبيرو

بث مباشر مباراة الهلال والعين يلا شوت

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مشاهدة قناة بي ان سبورت HD2 بث مباشر مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا، ستكون مباراة الهلال والعين مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 2، وهي المالك الحصري لحقوق نقل جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

كورة اون لاين مباراة الهلال والعين بث مباشر، يسعى نادي العين إلى تحقيق أولي انتصاراته على ملعبه ووسط جماهيره في أولي مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إلا أنه سيصطدم بواحد من أقوي فرق البطولة، وأحد المرشحين بقوة للوصول للأدوار النهائية.

لن تكون مباراة اليوم بين الهلال والعين سهلة على كلا الفريقين، حيث يمتلك الفريقين الدوافع الكبيرة لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة، وخاصة أنها ستكون انطلاقة قوية للفريق الفائز في مستهل مشواره بالبطولة.

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نتيجة مباراة الهلال والعين

الهلال العين 0 0