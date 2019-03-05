يلا شوت bein sport hd.. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة...

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين كورة ستار، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي اليوم فريق نادي الهلال السعودي نظيره فريق نادي العين الإماراتي، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والعين اونلاين.

مباراة الهلال والعين بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والعين بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق الهلال السعودي يحتل المجموعة الثالثة برفقة العين الإماراتي من بطولة أبطال آسيا، وأيضاً لخويا القطري واستقلال طهران، ويحتل الهلال المركز الاول في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني، أما عن فريق العين فقد استطاع الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 4 وتلقي الهزيمة مرة واحدة، ويدخل الفريق بمعنويات عالية وعيناه على الفوز، لننتظر من سيحسم اللقاء لصالحه، يلا شوت مباراة الهلال والعين بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والعين

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 2 ببث اللقاء على شاشتها، وسيعلق المعلق عصام الشوالي على اللقاء.

مشاهدة مباراة الهلال والعين