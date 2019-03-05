يلا شوت yalla shoot.. مشاهدة مباراة العين والهلال بث مباشر يلا شوت حصري YALLA SHOOT اليوم الثلاثاء 5...

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت حصري YALLA SHOOT الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين دوري أبطال آسيا yalla gool، نحن على موعد مع مباراة قوية وهامة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث سيتضيف فريق الهلال نظيره فريق العين الإماراتي، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن توقيت المباراة والقنوات التي ستنقل اللقاء، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والعين اونلاين.

مباراة الهلال والعين بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والعين بث مباشر، تضم المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي برفقة العين الإماراتي ولخويا القطري واستقلال طهران، والجدير بالذكر أن الهلال السعودي يحتل المركز الاول برصيد 55 نقطة في جدول الترتيب، بالنسبة لفريق العين الإماراتي فأنه خاض 22 مباراة، تمكن من الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربعة وخسر في مباراة واحدة، ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة الأولي لهم في الجولة الأولي، يلا شوت مباراة الهلال والعين بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والعين

وتبدأ المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل المباراة على قناة بي أن سبورت 2، على أن يعلق المعلق عصام الشوالي على المباراة.

مشاهدة مباراة الهلال والعين