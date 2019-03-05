الاسطورة.. مشاهدة مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين...

الاسطورة مشاهدة مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة لايف، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامن من مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي فريق الدحيل نظيره فريق استقلال طهران وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري ابطال آسيا، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر.

مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر

كورة لايف مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الدحيل يدخل هذا اللقاء وهو قادم من فوز عظيم في مباراته الأخيرة على يد الأهلي القطري، حيث فاز بسداسية، كما يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري القطري، بفارق 4 نقاط عن فريق السد الذي يحتل صدارة الجدول، أما عن فريق استقلال طهران فأنه يدخل اللقاء وعيناه على افوز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة في جدول الترتيب، يلا شوت مباراة الدحيل واستقلال طهران بث مباشر.

موعد مباراة الدحيل واستقلال طهران

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ان تقوم قناة بي أن سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها، وسيعلق عليها حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة الدحيل واستقلال طهران