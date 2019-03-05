كلوب يرفض الاستسلام في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الجميع ليس لديه استعداد للتخلي عن آماله في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

ليفربول تعادل سلبيًا في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون بالجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليفقد الصدارة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال كلوب: "سنبقى إيجابيين، ولن نتخلى عن طموحاتنا في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

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وأضاف: "لعبنا بشكل إيجابي أمام إيفرتون، هناك الكثير ينتظرنا، "الثبات" هو العامل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وواصل: "سنحت لنا العديد من الفرص في العديد من المباريات وقمنا باستغلالها، لكننا لم نفعل ذلك أمام التوفيز، لقد تغيرت الأمور بعض الشيء".

وأتم: "الأمور تغيرت في جدول الترتيب الآن نحن في المركز الثاني، وسيتي في الصدارة، ولكن الموسم لم ينتهِ بعد، ولن نستسلم".

ويستعد ليفربول لخوض مباراة هامة في إياب دور الـ16 أمام بايرن ميونخ في الثالث عشر من مارس علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب آنفليد انتهت بالتعادل السلبي.