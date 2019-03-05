الزمالك يخطر كهربا بموعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أخطر الجهاز الفني لفريق الزمالك، لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا"، بموعد عودته لتدريبات الفريق الجماعية بعد رفع الإيقاف عنه.

وأكد مصدر بالزمالك لمصراوي، أن الجهاز الفني أخطر كهربا بأنه سيعود للتدريبات الجماعية للفريق الأربعاء بعد الاكتفاء بالغرامة المالية.

وغاب اللاعب عن فريقه أمام بترو أتلتيكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية نظرًا لإيقافه.

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وأوقف مجلس إدارة الزمالك، كهربا بسبب بصقه على الجماهير عقب استبداله خلال مباراة بتروأتليتكو في الجولة الثالثة من الكونفدرالية والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.

ويلاقي الزمالك جورماهيا الكيني في القاهرة يوم 10 مارس، قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري يوم 14 مارس، ثم الجولة الأخيرة للكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري يوم 17 مارس.