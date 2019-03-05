كاريدو يعلن تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني خوان كارلوس كاريدو تشكيلة العين الإماراتي أمام الهلال السعودي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العين أمام الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ‏خالد عيسى

خط الدفاع: دومبيا ، إسماعيل أحمد ، عامر عبدالرحمن ، بيرغ

خط الوسط: أحمد برمان ، الأحبابي ، محمد فايز ، مهند سالم

في الهجوم: شيوتاني ، ريان يسلم

شاهد مباراة العين والهلال من هنا >> العين VS الهلال

من المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال ضد العين اليوم في تمام الساعة 5:20 مساءً بتوقيت مصر والسودان ، 6:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7:20 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستذاع مباراة الهلال ضد العين اليوم عبر قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 6 HD بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وخالد الحدي ويتولى الحكم البحريني نواف عبدالله شكرالله مهمة إدارة المباراة.