ماميتش يعلن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني، زوران ماميتش، تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي:
حراسة المرمى: المعيوف
الدفاع: الشهراني ، جحفلي ، البليهي ، البريك
الوسط: ديجينك ، كنو ، الشلهوب
الهجوم: جوفينكو ، ادواردو ، جوميز
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