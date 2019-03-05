ماميتش يعلن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني، زوران ماميتش، تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

‏الدفاع: الشهراني ، جحفلي ، البليهي ، البريك

‏الوسط: ديجينك ، كنو ، الشلهوب

‏الهجوم: جوفينكو ، ادواردو ، جوميز

شاهد مباراة الهلال والعين من هنا >> الهلال ضد العين

من المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال ضد العين اليوم

في تمام الساعة 5:20 مساءً بتوقيت مصر والسودان، 6:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7:20 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستذاع مباراة الهلال ضد العين اليوم

عبر قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 6 HD بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وخالد الحدي ويتولي الحكم البحريني نواف عبدالله شكرالله مهمة إدارة المباراة.