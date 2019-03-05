بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والعين و التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة والثلث مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر على ملعب استاد هزاع بن زايد- بنادي العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوريأبطال آسيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنقل مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت السعودية، السابعة والثلث بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناتي beIN SPORTS HD 2
مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والعين اليوم ..
ومن المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك، ميلوش ديجينيك، علي آل بليهي، ياسر الشهراني
خط الوسط: محمد كنو، عبدالملك الخيبري، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو
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