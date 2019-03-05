مدرب مانشستر يونايتد يبحث عن منزل بسبب لاعب ليفربول

يبحث أولي سولشاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي تولى المهمة خلفًا للمقال لجوزيه مورينيو، عن منزل يعيش به بالقرب من النادي.
ويعيش المدرب النرويجي في فندق "ذا لاوري"، على الرغم من امتلاكه منزل بقيمة ٤ ملايين جنيه أسترليني، لكن لا يستطيع العودة إليه،لأن المفاجأة والتي قد كشفتها صحيفة "ذَا صن" أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يعيش به، حيث عندما انتقل لليفربول ، كان يبحث عن منزل قريب في الصيف الماضي وقام بتأجيره منه، لأن سولشاير
وكان قد عين سولشاير مدربًا مؤقتًا للشياطين الحمر منذ ٩ أسابيع، ليواصل الفريق تصحيح المسار مع المدرب النرويجي منذ قدومه ووصول الفريق إلى المركز الخامس بالدوري، فضلًا عن عدم الهزيمة حتى الأن معه.
الجدير بالذكر أن الكثير من لاعبي ليفربول وإيفرتون يعيشون بمنزل أقرب لمدينة مانشستر، لانها الأكثر سيّاحاً وبعيداً عن الأضواء.
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