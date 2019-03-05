اليوم.. 4 مواجهات قوية في دوري السوبر لكرة السلة

تقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات قوية في إطار منافسات بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة ومن المتوقع أن تشهد مواجهات اليوم منافسة قوية.
ومن المقرر أن يلتقي فريقاالاتحاد وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء في حين يلتقي الأهلي مع سبورتنج في السادسة مساء.
وفي السابعة ستقام مباراة سموحة ومصر للتأمين في حين يلتقي الزمالك مع الجزيرة في مباراة من العيار الثقيل بالثامنة مساءً.
وسيتم إذاعة مباراتي الاتحاد مع طلائع الجيش والجزيرة مع الزمالك على الهواء مباشرة عبر شاشة فضائية صدى البلد 2.
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