رئيسا تحرير مجلتي الأهلى والزمالك يوقعان وثيقة لتعزيز الروح الرياضية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد اجتماعاً للجنتى ضبط أداء الإعلام الرياضى والشكاوى.

حضر الاجتماع الكاتب الصحفى إبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى والكاتب الصحفى على بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المجلتين فى تنقية الأداء الإعلامى الرياضى من أي خلافات والتشاور حول أداء الإعلام الرياضى للناديين الكبيرين الأهلى والزمالك فى الفترة القادمة .

وقال بيان للمجلس إن الاجتماع عقد في جو ساده التفاهم حيث عبر رئيسا التحرير عن إلتزامهما الكامل بالمعايير المهنية بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعى الناديين.

انتهى الاجتماع إلى دعوة رئيسى تحرير المجلتين إلى لقاء الناقد الرياضي فهمى عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى لوضع ما انتهى

إليه الاجتماع فى وثيقة يلتزم بها الجميع ويسترشد بها الإعلام الرياضى فى معالجة الأحداث الرياضية وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين خاصة أنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضى للناديين الكبيرين .

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه أنه لمس روحاً طيبة وفهماً أصيلاً لوظيفة كل منهما فى رئاسة تحرير مطبوعته، مشدداً على روح التفاهم التى سادت الاجتماع، وتأكيدها على إلتزامهما بالمعايير الأخلاقية والإعلامية ويأمل أن يكون مجلس إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين.