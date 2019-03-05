تطير فجر غد الأربعاء بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للرجال إلى المغرب للمشاركة فى بطولة الجراند برى، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى.
وتضم البعثة كلا من محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد عبد الغنى 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن عبد الغنى وزن 81 كيلو جراما على حازم ، وحاتم عبد الأخر وزن 90 كيلو جراما ، بالإضافة إلى ميسرة النجار ، وسيدأبو ميدان مدربا ، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الإتحاد رئيسا للبعثة .
قال المهندس مطيع فخر الدين رئيس إتحاد الجودو إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى البطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضى بفرنسا ثم المغرب، ثم تتبعها بطولتين خلال مارس
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الجودو يطير إلى المغرب للمشاركة فى بطولة الجراند برى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.