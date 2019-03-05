اونلاين | كورة ستار | مشاهدة مباراة العين والهلال في دورى ابطال اسيا اليوم كورة لايف kora live

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تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب ”هزاع بن زايد“ في الإمارات لمتابعة الصدام الكروي المثير بين العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، بافتتاح المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويظل الصدام الكروي بين زعيمي الكرة في الإمارات والسعودية مثيرًا ومرتقبًا، في ظل الطموح الكبير الذي يحمله العين والهلال في البطولة القارية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 18:20 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الـ19:20 مساءً بتوقيت الإمارات بصافرة الحكم نواف شكر الله.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ العديد من المواجهات بين العين والهلال على مدار الفترات الأخيرة، بدأت في دوري أبطال آسيا عام 1999 وفاز العين بهدف غريب حارب، وتكرر الفوز بالنتيجة ذاتها بهدف غريب حارب أيضًا في دوري أبطال آسيا 2003، كما فاز العين بهدفين دون رد سجلهما فيصل علي وكيلي في دوري أبطال آسيا 2006.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات عام 2013 ، فاز العين بنتيجة 3-1 بالإمارات، وتغلب الهلال في السعودية بثنائية دون رد.. وفاز الهلال وديًّا بنتيجة 4-2 في العام ذاته.

وفي دوري أبطال آسيا عام 2014 ، تقابل الفريقان في دور الأربعة، وفاز الهلال بثلاثية دون رد بالسعودية، وفاز العين بنتيجة 2-1 بالإمارات، وصعد الهلال للنهائي، وفي ربع نهائي نسخة 2017 تعادلا دون أهداف بالإمارات، وفاز الهلال بثلاثية دون رد بالسعودية.

وتقابل الفريقان -أيضًا- في دور المجموعات بنسخة 2018 وتعادلا دون أهداف، وفاز العين بنتيجة 2-1.

مواجهة خاصة

يخوض الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال مواجهة خاصة ضد فريقه السابق العين.

ورحل زوران عن قيادة العين في شهر يناير الماضي، وانتقل لقيادة الهلال؛ ما يجعل المدرب الكرواتي في مواجهة صعبة أمام فريقه السابق.

العين وانطلاقة غاريدو

يأمل العين الإماراتي تحقيق انطلاقة جيدة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، خاصة أن الزعيم لديه طموحات كبيرة مع مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو للتقدم قاريًّا رغم الظروف الصعبة التي يعانيها الفريق.

ويعول العين على قدرات مهاجمه السويدي المخضرم ماركوس بيرغ لهز شباك الهلال مع دور مهم لخماسي الوسط ريان يسلم وعامر عبد الرحمن وأحمد برمان ومحمد عبد الرحمن بجانب المالي تونجو دومبيا.

ويقود خط الدفاع إسماعيل أحمد وبندر الأحبابي ومهند العنزي والياباني شيوتاني تسوكاسا مع الحارس القدير خالد عيسى، وقال أحمد أيوب مدرب بيراميدز والأهلي المصري الأسبق ومساعد جاريدو الأسبق لإرم نيوز، إن جاريدو مدرب يجيد التعامل مع المباريات الكبرى، ويلعب بأسلوب تكتيكي يعتمد على الضغط والاستحواذ.

وأضاف:“ العين أقل بكثير من المواسم الماضية بعد رحيل عموري وحسين الشحات، وهو ما يصعب مهمة غاريدو، كما أن وجود زوران كمدرب للهلال وهو يعلم كل كبيرة وصغيرة عن العين، وبالتالي سيكون اللقاء صعبًا للفريق الإماراتي، خاصة أن الهلال متكامل وشاهدناه في البطولة العربية فريقًا مرعبًا“.

أسلحة الهلال

يعتمد الهلال على عدة أسلحة مهمة في تشكيلته، على رأسها القناص الفرنسي بافتيمبي جوميز النجم الأبرز في التشكيلة الزرقاء، وخلفه الرباعي هتان باهبري والإيطالي سباستيان جيوفونكو وناصر الدوسري ومحمد الشلهوب مع لاعب الارتكاز محمد كنو.

ويقود دفاع الهلال الأسترالي ميلوش ديجينيك وعلي آل بليهي، مع الظهيرين المخضرمين محمد البريك وياسر الشهراني، مع الحارس عبد الله المعيوف.