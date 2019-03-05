اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا

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مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

جاريدو: العين يختلف آسيوياً.. ومباراة الهلال تحد كبير





العين - د ب أ





اعترف الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين الاماراتي لكرة القدم بصعوبة مباراة غدا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الاثنين:" ندرك جيداً أن المباراة قمة مرتقبة كونها تجمع بين ناديين كبيرين في آسيا، الأمر الذي يفرض علينا إظهار روح القتال والتعامل بالتركيز العالي، وشخصياً أدرك جيداً مدى خصوصية هذه المواجهة، والمؤكد أن حوافز جميع اللاعبين كبيرة جداً في المشاركة ، كما أنني مطالب بإدارة الموقف مهما كانت الظروف والعين فريق كبير ومطالب بالفوز في جميع التحديات مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه".

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

وتعليقاً على سؤال حول المعرفة الجيدة لمدرب الهلال بأدق تفاصيل فريقه كونه كان مدربا للعين منذ فترة قصيرة، قال جاريدو:" نعم اللاعبون والمدرب يعرفون بعضهم جيداً والأهم في مثل تلك الظروف هو اللاعب، وجميع عناصر الفريق يدركون جيداً ما المطلوب منهم خلال المواجهة منذ البداية وحتى صافرة النهاية".

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

وأضاف:" قد مضى على وجودي مع العين فترة قصيرة، وأعمل بعد كل مباراة نخوضها على تقييم الأداء والمؤكد أن كل مواجهة تختلف تماماً عن الأخرى، والواقع يؤكد أن العين في آسيا مختلف، الأمر الذي لمسته في نفوس جميع لاعبي الفريق فالكل يعمل هنا بشغف ويقاتل من أجل الدخول في القائمة الأساسية والمشاركة في مواجهة الغد". وعن تجربته الأولى خلال مشواره التدريبي بدوري أبطال آسيا، قال: "الحقيقة خضت عدة تحديات بمختلف القارات في أوروبا وإفريقيا من قبل وسأدخل غدا تحدياً جديداً بدوري أبطال آسيا، بيد أن الأمر مختلف حيث أن الأمور هنا رائعة والسر في التفوق يكمن في الجودة العالية والتزام اللاعبين والإمكانيات الكبيرة، والمهم أن يظهر الفريق روح القتال لتحقيق طموحاته الكبيرة".

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

وعن مدى جاهزية اللاعب حامد دومبيا، وغياب البرازيلي كايو لوكاس، قال: "دومبيا لاعب وسط رائع ويمتلك إمكانيات عالية، كما أنه يتدرب بصورة جيدة مع الفريق وهو في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال بالتأكيد، أما كايو فلن يلعب ولكننا نمتلك البديل المناسب والذي نثق في أن يقدم الإضافة المرجوة إلى جانب زملائه بالفريق".

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

من جهته، أكد الياباني الدولي توسكاسا شيوتاني لاعب نادي العين الإماراتي لكرة القدم على جاهزية فريقه لمواجهة الهلال السعودي غدا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريق القاري بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في أبطال أسيا " قمة خليجية "

وقال شيوتاني " عازمون على حصد النقاط الثلاث خصوصاً وأن المواجهة على أرضنا وبين جماهيرنا وأتمنى أن نوفق في تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا". وحول أجواء المعسكر ومدى قدرة الفريق على الظهور بشكل قوي كما ظهر في كأس العالم للأندية، قال: "أجواء معسكر الفريق إيجابية بالتأكيد والعين يمتلك في صفوفه عناصر جيدة، وبمقدوره تقديم أفضل مستوى وذلك قياساً بظهوره المشرف في مسابقة كأس العالم للأندية التي جرت في الإمارات في 2018"