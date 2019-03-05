اونلاين | بث حي مشاهدة مباراة العين الأماراتي والهلال السعودي "قمة خليجية"

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دشن الهلال السعودي مشواره الآسيوي مساء اليوم الثلاثاء، حينما يحل ضيفًا على نظيره العين الإماراتي عند الساعة 6:20 مساءً بتوقيت السعودية، على أرض ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، في افتتاح الجولة الأولى (المجموعة الثالثة) لدوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.



وكان الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات العام الماضي، وفاز العين 2-1 في لقاء الذهاب، وتعادلا 0-0 في الإياب، وتأهل العين آنذاك إلى دور الـ 16 للبطولة.



من جهة أخرى يفتقد العين في هذه المباراة للبرازيلي كايو بسبب الإيقاف، ويغيب عن الهلال سالم الدوسري للسبب ذاته، إلا أن الهلال يضع آمالاً عريضة في مشاركة بعض العناصر لأول مرة في آسيا، لعل أبرزها هداف الفريق الفرنسي "قوميز" والإيطالي "جيوفينكو" كما أن عودة "إدواردو" تدعم أوراق المدير الفني "زوران" إيجابًا، الذي يقود الفريق لأول مرة في المحفل الآسيوي.

بث حي مشاهدة مباراة العين الأماراتي والهلال السعودي "قمة خليجية"

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يواجه الأهلي السعودي نظيره السد القطري عند الساعة 8:15 مساءً، لصالح المجموعة الرابعة، ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في هذا اللقاء والقوة الضاربة في خط الهجوم بوجود اثنين من أبرز هدافي الدوري وهما عمر السومة ودجانيني تفاريس.

بث حي مشاهدة مباراة العين الأماراتي والهلال السعودي "قمة خليجية"

ويسعى الأهلي إلى تكرار الإنجاز القاري في مسيرته عندما بلغ المباراة النهائية عام 2012 ، وهو الآن يخوض المشاركة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، في المقابل كان السد آخر فريق من غرب آسيا يتوج بلقب البطولة، وقد بلغ الدور قبل النهائي العام الماضي قبل أن يخسر من أمام بيرسيبوليس الإيراني بواقع 1-2 في مجموع المباراتين.

بث حي مشاهدة مباراة العين الأماراتي والهلال السعودي "قمة خليجية"

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في جدة انتهت بالتعادل 2-2 في إياب دور الـ16 العام الماضي، ليتأهل السد إلى ربع النهائي بعد فوزه 2-1 في الدوحة.

بث حي مشاهدة مباراة العين الأماراتي والهلال السعودي "قمة خليجية"

