اونلاين | يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

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يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

قمة خليجية مبكرة بين العين والهلال في دوري أبطال آسيا

٤ آذار مارس ٢٠١٩ ١٥:٣٧

سيكون العين الإماراتي بطل نسخة 2003 على موعد مع قمة خليجية مبكرة في مواجهة ضيفه الهلال السعودي الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

العين

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وتشهد مباريات الغد استضافة الدحيل القطري لاستقلال الإيراني في المجموعة الثالثة، وحلول السد القطري ضيفا على الأهلي السعودي في جدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

في المباراة الأولى، يعود المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى مدينة العين التي قاد فريقها من 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2019 قبل قراره الرحيل للهلال، وشاءت الصدف أن تكون مباراته القارية الأولى في مواجهة فريقه السابق.

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وستحمل المواجهة الـ13 بين الفريقين في دوري الأبطال طابعا خاصا بسبب وجود ماميتش الذي أشعل القمة بتصريحات نارية، عندما اعتبر أن ثمة فارق كبير بين الفريقين حاليا لصالح بطل الدوري السعودي.

وقال ماميتش في تصريحات تلفزيونية "هناك فوارق كبيرة، عالمان مختلفان. العين ناد عظيم وله تاريخ كبير وحقق إنجازات، لكن في الوقت الراهن هو يفتقد شخصيته".

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وتحدث الكرواتي عن أسباب رحيله عن العين موضحا "قلت للإدارة إنه من الصعب أن نبني فريقا قويا وهنالك 10 لاعبين عقودهم تنتهي في فترة الانتقالات الصيفية، وأكدت لهم أنني أريد بناء فريق لأننا لا نريد أن ينافس فريق العين على المركز الرابع أو الخامس في الدوري".

وفقد العين وصيف مونديال الأندية 2018 الذي استضافته أبوظبي بخسارته في النهائي أمام ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا 1-4، صانع ألعابه عمر عبد الرحمن الذي رحل في الصيف الى الهلال (يغيب حاليا بسبب الإصابة)، ثم لاعبه المصري حسين الشحات الذي انتقل الى مواطنه الأهلي، كما أن جناحه البرازيلي كايو فرنانديز لم يجدد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو شأنه شأن آخرين أبرزهم الحارس الدولي خالد عيسى.

ويقترب العين من فقدان لقب الدوري المحلي إذ يبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق 8 نقاط، بينما يتصدر الهلال حامل اللقب، ترتيب الدوري السعودي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

ويفتقد العين أمام الهلال فرنانديز بسبب الإيقاف، وسيعتمد على السويدي ماركوس بيرغ والياباني تسوكاسا شيوتاني، والمالي تونغو دومبيا الذي شارك في صفوفه بكأس العالم للأندية ولم يتم قيده محليا، قبل أن يتم إدراجه في القائمة الآسيوية على حساب البرتغالي روبن روبيرو.

ويعتمد الهلال الذي ودع النسخة الماضية من دور المجموعات دون أي فوز، على الفرنسي بافيتيمبي غوميس، والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والأسترالي ميلوس ديجينيك، بينما يغيب سالم الدوسري للإيقاف، وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف للإصابة.

الدحيل لتفادي تكرار التجربة

ويخوض الدحيل اختبارا صعبا أمام استقلال طهران عندما يستضيفه في الدوحة.

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وكان الدحيل الذي هيمن محليا في الموسم الماضي، خاض مشواراً قارياً صلباً في الموسم الماضي حقق خلاله تسعة انتصارات متتالية، قبل أن يخرج أمام بيرسيبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي، وهي المحطة ذاتها التي انتهى عندها مسار استقلال طهران على يد السد القطري.

ويخوض الدحيل النسخة الحالية بثوب مختلف يتمثل بتولي البرتغالي روي فاريا مهمة المدرب خلفا للتونسي نبيل معلول، الى جانب تعاقده مع المدافع السابق ليوفنتوس الإيطالي الدولي المغربي المهدي بن عطية والمهاجم الياباني شويا ناكاجيما، بعد رحيل قائده التونسي يوسف المساكني وقائد الوسط الكوري الجنوبي نام تاي هي، وفي غياب مهاجمه الفتاك معز علي هداف كأس آسيا 2019 بسبب إصابة لا يزال يعاني منها.

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وشدد المدير التنفيذي للدحيل عدنان العلي على أن الفريق يرغب في تفادي سيناريو الموسم الماضي، بقوله للموقع الالكتروني للنادي "طموحنا الأساسي هو الحصول على (لقب) دوري أبطال آسيا أو الوصول الى أبعد نقطة ونتمنى ان تكون هذه المشاركة مختلفة عن الموسم الماضي".

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وأضاف "في المشاركة الماضية عانى الفريق من إصابات كثيرة للاعبين مؤثرين ظهرت بصورة واضحة وتسببت بصورة مباشرة في خروجنا من المنافسة، وكانت سياسة النادي في الموسم الماضي هي منح اللاعبين الفرصة بالإعارة لأندية أخرى ولكن الآن حان الوقت للنادي للاستفادة من لاعبيه".

السد بضيافة الأهلي

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وفي المجموعة الرابعة، يبدأ الأهلي مشاركته هذا الموسم من حيث أنهى الموسم الماضي، وذلك باستضافة السد متصدر الدوري القطري على ملعب "الجوهرة المشعة" (انتهت مباراة الموسم الماضي بتعادل 2-2).

وقال مدرب الأهلي الأوروغوياني خورخي فوساتي الاثنين "سنلعب غدا مواجهة صعبة أمام منافس قوي في مسابقة جديدة يخوضها الفريق بتحد جديد"، مضيفا "لدي ثقة كبيرة (...) في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز".

ويدخل الفريق السعودي المباراة بعد تعادل صعب في الدوري المحلي ضد غريمه الاتحاد (1-1)، بهدف رائع لمهاجمه السوري عمر السومة الذي أعاد الثقة للجماهير الأهلاوية بعد معاناته على الصعيد التهديفي مؤخرا.

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

من جهته، قال قائد السد حسن الهيدوس اليوم إن "مباراة الثلاثاء ستكون صعبة على الطرفين، وهي خارج ملعبنا ونعلم صعوبة المنافس وكلنا كلاعبين في كامل تركيزنا للخروج بأفضل نتيجة".

وأضاف "لاعبو السد تعودوا على ضغوط المباريات محلياً وآسيوياً ودائما الزعيم يلعب كمنافس على كل البطولات".

يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر.. live7hd الهلال والعين مباشر

وضمن المجموعة الرابعة أيضا، يستضيف بيرسيبوليس بختاكور الأوزبكي في طهران.