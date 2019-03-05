اونلاين | العين والهلال رابط جوال hd بث مباشر مباراة دوري ابطال اسيا اليوم (العين والهلال) ديربي الخليج

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نرصد ونتابع معكم رابط يلا شوت الهلال والعين، مشاهدة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-3-2019، وذلك في مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا، الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، ويتم لعب المباراة في الإمارات، على أن يتم خوض لقاء العودة في السعودية، ونتابع معكم بث مباشر عبر رابط الاسطورة لايف Livehd7 مباراة الهلال والعين قبل البدء بقليل، ونتابع الرابط بدون تقطيع مناسب للجوال.

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يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة الإفتتاح في المجموعة الثالثة اليوم، على أن يتم لعب مباراة العودة في السعودية في وقت لاحق، ونستمر برصد التقارير العاجلة التي تمكنكم من سهولة المتابعة، تابع المقال الآن، الذي نوضح به روابط المشاهدة المباشرة للمباراة بدون تقطيع، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، يمكنكم حفظ المقال في الصفحة المفضلة من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكافة التقارير الإخبارية الهامة.

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تاريخ مواجهات الفرق السابقة

إلتقى نادي الهلال السعودي مع نادي العين الإماراتي في ستة عشر مباراة من قبل، وتبدأ تاريخ المواجهات بين الناديين منذ عام 1999، وقد فاز نادي الهلال على العين في ستة مباريات، ونفس الرقم بالنسبة لنادي العين، فقد فاز العين على الهلال في ستة مباريات أيضًا، وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، أي أن المشجع لا يستطيع التوقع بمن سيفوز، نظرًا للأداء القوي الذي شهدته المواجهات السابقة بين الفرق، والتساوي في عدد مرات الفوز على كل فريق، وفاز الهلال السعودي على العين بنتيجة 4-2 في عام 2013، وهو أعلى معدل تهديفي بين الفرق، مما تعد مباراة اليوم صعبة نسبيًا.

المجموعة C الثالثة

نادي الهلال السعودي يقع في المجموعة الثالثة مع كلًا من نادي العين الإماراتي، ونادي الإستقلال في إيران، ونادي الدحيل القطري، ويعد نادي الهلال السعودي من أعلى الأندية شعبية بالسعودية، نظرًا للأداء المتميز في البطولات التي يخوضها، وهو المتصدر لجدول الترتيب بالوقت الحالي، وهو صاحب أعلى معدل فوز ووصافة ببطولة دوري أبطال آسيا كما سنرى في السطور المقبلة.

سجل بطولات نادي الهلال

سجل نادي الهلال حافل بالبطولات الدولية والمحلية، وخاصة في بطولة دوري أبطال آسيا، ويعد نادي الهلال السعودي هو أعلى رتبة بين الأندية، وسنتابع السبب، حيث حقق نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرتين، البطولة الأولى كانت عام 1992، والبطولة الثانية في عام 2000، وحقق الهلال السعودي الوصافة “المركز الثاني” بدوري أبطال آسيا في أربعة مناسبات، أول وصافة حصل عليها هي عام 1986، وثاني وصافة عام 1987، والثالثة عام 2014، والرابعة عام 2017، أي يعد أعلى الأندية السعودية مرتبة في هذا الشأن، يليه نادي الإتحاد السعودي، الذي فاز في مرتين بالبطولة، وحصل على الوصافة مرة واحدة فقط.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي

دوري أبطال آسيا مرحلة المجموعات

مباراة الذهاب في المجموعة الثالثة

على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين

الحكم نواف عبد الله شكر الله

تعليق عصام الشوالي وخالد الحدي

التوقيت الساعة 6:20 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 2

القناة الناقلة الكأس القطرية إتش دي 6

البث المباشر

نتعرف معكم على رابط البث المباشر الخاص بمباريات كرة القدم، بين نادي الهلال السعودي ونادي العين الإماراتي، وذلك قبل اللقاء بقليل، نقوم برصد رابط البث، قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء الآن من أجل سهولة المتابعة، ونتابع معكم بنقل مباريات اليوم بشكل عام.

تصريحات توسكاسا

صرح اللاعب الياباني توسكاسا، لاعب نادي العين الإماراتي في التقرير الصحفي، بأن فريقه على أتم إستعداد لحصد الثلاث نقاط، من أجل التصدر للمجموعة بشكل مباشر، وأشار إلى أن المباراة على أرض العين، وقال بأن المباراة على أرضنا، ونحن قادرون على الفوز، والظهور بمستوى طيب في مباراة اليوم، قبل أن نذهب لمباراة العودة في السعودية.

تصريحات جوميز

صرح اللاعب الفرنسي جوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، والمهاجم الأول بالنادي، أنه متحمس لخوض مباراة اليوم، وأنها الأولى بالنسبة له في مشواره في دوري أبطال آسيا، وقال نحن جميعًا متعطشون للمباراة، وقال بأنه أمضى حياته بأوروبا، وسجل تسعة أهداف حينما لعب مع ليون الفرنسي، الجدير بالذكر أن جوميز إنضم من جالطة سراي التركي إلى الهلال الصيف الماضي وقد أداء متميز.

تصريحات المدير الفني للهلال

أكد المدير النفي لنادي الهلال “زوران ماميتش” أنه قادر على حصد النقاط مع بيته القديم الهلال السعودي، وصرح الكرواتي بأن التدريب مهمة شاقة في الفترة المقبلة، ولكن فريقه قادر على تخطي الصعاب، وقال بأنه يقدر نادي العين الإماراتي، ويكن له كل إحترام على الرغم من عدم وجود لاعبين على مستوى عالي على حد وصفه، وقال بأن عليه الإستفادة من مساندة الجماهير للفوز باللقاء.