اونلاين | kora star مشاهدة مباراة العين والهلال بث مباشر اليوم الثلاثاء 05-03-2019 كورة أن لاين - يلا شوت yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora star مشاهدة مباراة العين والهلال بث مباشر اليوم الثلاثاء 05-03-2019 كورة أن لاين - يلا شوت yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننقل لكم الهلال والعين بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، مباراة الذهاب اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتقام مباراة الذهاب اليوم على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي، على أن يتم خوض مباراة العودة في السعودية، ونتابع معكم بطاقة المباراة عبر رابط الاسطورة Livehd7، تابع لايف المباراة، وكذلك سجل بطولات نادي الهلال السعودي الحافل بالعديد من الإنجازات، ونرصد لكم التوقيت والقنوات الناقلة.

الهلال والعين بث مباشر

مباراة اليوم لن تكن سهلة على كلا الأطراف، بسبب المستوى البدني والنتائج الخاصة بمواجهات الفرق السابقة، حيث إلتقي نادي العين ونادي الهلال من قبل في ستة عشر مباراة، فاز نادي الهلال على العين في ستة مباريات، وفاز نادي العين أيضًا على نادي الهلال بستة مبارايات، بالتساوي بينهم، وحسم التعادل نتيجة المباريات في أربعة لقاءات بين الناديين، أي أن كلا الفرق سوف يكون ندًا للآخر، وسوف نتابع مباراة جيدة من الناحية الفنية.

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مباراة الذهاب اليوم على ملعب هزاع بن زايد، وسوف نتابع مباراة قوية من الفريقين، وسوف نغطي أحداث المباراة، فكونوا معنا عبر موقع عرب نيوز.

بطاقة المباراة

الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا

المباراة الأولى في المجموعة الثالثة

ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين

تحكيم نواف عبد الله شكر الله

تعليق عصام الشوالي وخالد الحدي

القناة الناقلة بي إن سبورت إتش دي 2

القناة الناقلة الكأس القطرية إتش دي 6

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رابط بديل للبث المباشر الهلال ضد العين

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم بين نادي الهلال السعودي ونادي العين الإماراتي، ونرصد لكم البث قبل بدء اللقاء، من أجل الاستفادة بالمباراة بشكل جيد، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بالمزيد، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام

سجل بطولات نادي الهلال السعودي

البطولات سنة الفوز ومرات الفوز

بطل دوري أبطال آسيا عام 1992-2000

وصيف بطل دوري أبطال آسيا عام 1986-1987-2014-2017

الدوري السعودي الممتاز 15 لقب

كأس ولي العهد السعودي 13 لقب

كأس الإتحاد السعودي 7 ألقاب

كأس السوبر السعودي لقبين

دوري أبطال آسيا “نظام قديم” لقبين

كأس الكئوس الأسيوية لقبين

كأس السوبر الآسيوي لقبين

مشاركاته في دوري أبطال آسيا 14 مشاركة

أرقام قياسية لنادي الهلال

الأكثر تحقيق للبطولات الأسيوية 6 ألقاب

أكثر نادي سعودي وخليجي والثالث عربي بتحقيق الألقاب 57 لقب

أكثر نادي تحقيق للألقاب الخارجية 13 لقب

أكثر نادي تحقيق بطولات رسمية للفئات 22 سنة 22 لقب

أكثر الأندية تصدرًا للدور التمهيدي كأس خادم الحرمين 7 مرات

أكثر الأندية تأهل للمربع الذهبي 14 مرة

أكثر نادي شارك بدوري أبطال آسيا 14 مرة

أكثر نادي تجاوز دور المجموعات بها 11 تجاوز

أكثر نادي وصول لدور الستة عشر 9 مرات

أكثر نادي وصول لربع النهائي 5 مرات

أكثر نادي وصول لنصف النهائي 4 مرات

أكثر نادي وصول للدور النهائي دوري أبطال آسيا 6 مرات، فاز في مرتين والوصيف في أربعة مرات

أكثر نادي لعب في دوري أبطال آسيا 81 مباراة

أكثر نادي حصد النقاط بالبطولة 167 نقطة

أكثر نادي فوز بالمواجهات في دوري الأبطال 91 فوز منذ بداية مشاركاته بدوري أبطال آسيا.

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تصريحات توسكاسا

أكد اللاعب الياباني توسكاسا، لاعب نادي العين الإماراتي، أن فريقه على أتم إستعداد، لمواجهة نادي الهلال السعودي، وقال بأنهم قادرون على حصد الثلاث نقاط، والظهور بمظهر مشرف مثل كأس العالم للأندية الماضي، وذلك في إشارة منه إلى المعسكر التدريبي الإيجابي للفريق، الذي يساعده على الظهور بمستوى طيب مثلما حدث في كأس العالم للأندية.

اللاعب جوميز

صرح اللاعب الفرنسي جوميز، المنضم حديثًا من جالطة سراي التركي في الصيف الماضي إلى نادي الهلال السعودي، أنه متحمس للمباراة الأولى له في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، فقد صرح بأنه أمضى حياته في أوروبا، وسجل تسعة أهداف مع ليون الفرنسي، وهو متحمس مع اللاعبين في هذه الأجواء للتسجيل، ومتابعة الصدراة أيضًا، وحصد الثلاث نقاط.

تصريحات المدير الفني للهلال

صرح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بأنه قادر على حصد الثلاث نقاط مع بيته القديم، وأنه ينوي الوصول لنهائي دوري الأبطال، ووجه الشكر لجماهير الهلال على المساندة له في الفترة الأخيرة وعلى دعمهم للنادي بالفترة الأخيرة، وقال بالتقرير الصحفي، أنا سعيد بالتواجد مجددا في بيته القديم نادي العين، وقال أعرف أن الهلال لم يفز في العين وأن العين لم تفز بالرياض، ولكنه قادر على الفوز على العين في عقر داره.