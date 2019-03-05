اونلاين | youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

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youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء غد الثلاثاء، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

فيما يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 35، وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًّا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربعة.

youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع العين، مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:20 بتوقيت الإمارات.

وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

youtube HD | بث مباشر مباراة العين والهلال yalla shoot مشاهدة مباراة العين | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS