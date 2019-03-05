رياضة | رغم تأجيلها ٢٤ ساعة.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة مجددا لتأجيل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تأجيلها ٢٤ ساعة.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة مجددا لتأجيل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك أن هناك نية لمخاطبة اتحاد الكرة لترحيل مواجهة المقاولون واقامتها فيما بعد.
وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت أمس عن تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 14 بدلا من 13 مارس الجاري.
ولم يلقى تأجيل المباراة يوما واحدا رضا مسؤولو الزمالك الذي ينتظروا مواجهة جورماهيا لمخاطبة اتحاد الكرة لترحيل المواجهة نظرا لضيق الوقت.
وسيقوم رئيس الزمالك بفتح خطوط اتصال مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة من أجل ترحيل المباراة بسبب أهمية مباراة نصر حسين داي في الجزائر والتي ستحدد مصير الزمالك في البطولة الكونفدرالية وستكون بوابة تأهله حال تحقيق الفوز.