رياضة | رغم تأجيلها ٢٤ ساعة.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة مجددا لتأجيل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تأجيلها ٢٤ ساعة.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة مجددا لتأجيل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك أن هناك نية لمخاطبة اتحاد الكرة لترحيل مواجهة المقاولون واقامتها فيما بعد.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت أمس عن تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 14 بدلا من 13 مارس الجاري.