رياضة | رئيس كوكاكولا يؤازر لاعبيه ويطالبهم باستمرار الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوكاكولا يؤازر لاعبيه ويطالبهم باستمرار الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس مجدى اسماعيل رئيس مجلس ادارة نادى كوكاكولا على حضور تدريبات الفريق الاول من اجل الشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة جمهورية شبين بعد غد الخميس والتى ستقام على ستاد عثمان احمد عثمان بالمقاولون العرب

واكد رئيس النادى ان فوز الفريق على سيراميكا في الاسبوع الماضى كان مهم بالنسبة لنا لان الفوز جاء على فريق كبير ولديه امكانيات ومنافس قوى لنا في المجموعة

واشار مجدى اسماعيل ان المباريات الستة المقبلة لاتتحمل اى تهاون من اى لاعب خاصة ان فرصتنا في الصعود للدورى الممتاز لازالت قائمة وبقوة

واضاف رئيس النادى ان مجلس الادارة وفر جميع الامكانيات للفريق وقادرون على المنافسة بقوة

ويختتم الفريق تدريباته غدا ويختار تامر مصطفي 20 لاعبا للدخول فى معسكر المباراة والتى يعول عليها الجهاز الفنى فى تحقيق الفوز والاستمرار في النتائج القوية بالمجموعة

يذكر ان كوكاكولا يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الترسانة المتصدر