رياضة | اختطاف والدة نجم نيجيريا قبل مباراة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف والدة نجم نيجيريا قبل مباراة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النيجيري صامويل كالو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي والمنتخب النيجيري اختطاف والدته من قبل عصابة مجهولة.

وأكد كالو أن العصابة طالبت بفدية تقدر بـ15 مليون نيرة نيجيرية، أي ما يعادل 37 ألف يورو، من أجل عودتها وتحريرها.

وقال كالو في تصريحات اليوم الثلاثاء، للصحافة النيجيرية: "المختطفون طالبوا في البداية بفدية قدرها 3 ملايين نيرة وأكدوا لنا تحريرها.. انتظرنا طوال الليل لكننا لم نرها، في الصباح التالي عادوا للاتصال بنا وقالوا انهم يريدون المزيد من المال.. المال تم تسليمه لشخص آخر، الآن يطالبون بفدية 15 مليون نيرة".

وناشد كالو متابعيه : "من فضلكم ساعدوني لكي نناشدهم أن يحرروا والدتي، لأن رغبتي هي القيام بكل ما هو ممكن من أجل مساعدة النسور الخضر على الفوز بكأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها مصر في الصيف".

ويتواجد كالو، ضمن قائمة منتخب بلاده لمواجهتي سيشل بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، ومصر وديًا أواخر الشهر الجاري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.