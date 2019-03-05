رياضة | الأهلي مهدد بفقدان "رمانة الوسط" أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي مهدد بفقدان "رمانة الوسط" أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم للإطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمام بتروجت، بالدوري العام.

وأثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب تحت إشراف دكتور خالد محمود طبيب الفريق، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، واقتراب غيابه عن مواجهة الزمالك ، 30 مارس المقبل.

وحقق الأهلي فوزًا على بتروجت أمس برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.