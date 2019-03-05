رياضة | في عيد ميلاده الـ33 .. 7 محطات في مسيرة "الرحالة" شيكابالا من مصر إلى اليونان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ33 .. 7 محطات في مسيرة "الرحالة" شيكابالا من مصر إلى اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الثلاثاء، محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ33، حيث أنه من مواليد 5 مارس لعام 1986، في قرية "الحصايا" التابعة لمركز أسوان في محافظة أسوان.

ويعتبر "شيكابالا" واحد من أفضل المواهب الكروية في تاريخ الكرة المصرية، طالما أمتع الجماهير بمهاراته ولمساته الساحرة على البساط الأخضر، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، وحقق مع الزمالك العديد من البطولات والألقاب المحلية والإفريقية، والتي نصبته ملكًا متوجًا على عرش قلوب الجماهير الزمالكاوية رغم سقطاته وأخطائه المتكررة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير محطات من حياة "الاباتشي" محمود عبد الرازق شيكابالا:-

- الزمالك:

بدأ "شيكابالا" مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى أسوان وتألق بشدة لينتقل بعدها لنادى الزمالك وهو فى سن السادسة عشر ورغم صغر سنه شارك مع الفريق الأول وتألق وتألق بشكل لافت للأنظار وحقق معه عدة إنجازات كروية.

خاض "شيكابالا" 256 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، وسجل 54 هدفًا، حيث لعب 176 مباراة بالدوري وسجل 40 هدفًا، وشارك في 31 مباراة بكأس مصر وسجل 7 أهداف، ولعب 39 مباراة بالبطولات الإفريقية، وسجل 6 أهداف، بينما خاض 10 مباريات بالبطولات العربية وسجل هدفًا وحيدًا.

حصد "شيكابالا" عدة بطولات مع الزمالك أبرزها، دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز "مرتين"، وكأس مصر "3 مرات"، وكأس السوبر الإفريقي "مرة واحدة"، وكأس السوبر المصري "مرة واحدة"، والبطولة العربية "مرة"، وكأس السوبر المصري السعودي "مرة".

كما حصل على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2010-2011، وجائزة أفضل لاعب في مصر في نفس الموسم.

- باوك اليوناني:

انتقل "شيكابالا" إلي صفوف باوك سالونيك اليوناني في 15 يناير لعام 2005، ليخوض أولي تجاربه الاحترافية في أوروبا، ولعب مع الفريق اليوناني 28 مباراة بواقع 1810 دقيقة لعب، وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

كان معشوق جماهير باوك ووصفته الصحف اليونانية بـ "ريفالدو اليونان" نظرا لأنه يمتلك مهارات خاصة في قدمه اليسرى ونشرت المجلات الرياضية الكثير من التقارير عنه مما زاد من شعبيته في اليونان، ثم زاد صيته حتى وصلته عروض احتراف في عدة أندية أوروبية وكان في طريقه للانتقال للدوري الهولندي وبالتحديد نادي بي إس في آيندهوفن لولا مشكلة التجنيد التي أجبرته على العودة لمصر مرة أخرى والانضمام للزمالك.

- الوصل الإماراتي:

بعد مشكلته الشهيرة مع مدرب الزمالك السابق حسن شحاتة في لقاء المغرب الفاسي، عاقبه مجلس الإدارة بإعارته لمدة موسم واحد لنادي الوصل الإماراتي وذلك عام 2012، ونال اللاعب إشادة هائلة من مدرب نادي الوصل الفرنسي برونو ميتسو خلال مشاركاته الودية مع الفريق، وتمكن من إحراز 7 أهداف خلال 13 مباراة خاضها في صفوف الفريق.

- سبورتنج لشبونة:

في يناير عام 2014، انتقل "شيكا" إلي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 700 ألف دولار ، وقرر شيكابالا ارتداء القميص رقم 7 في صفوف الفريق البرتغالي، إلا أنها كانت تجربة غير ناجحة لـ"الأباتشي"، فلم يشارك خلالها إلا في مباراة وحيدة في المباراة الودية التي جمعت بين سبورتنج لشبونة والاتحاد السكندري في الاحتفال بمئوية النادي السكندري في أوائل أغسطس عام 2014 ولم يشارك في أي مباراة أخري مع الفريق الأول، بينما شارك في 5 مباريات مع "الرديف"، وعاد للزمالك مجددًا عام 2015.

- الاسماعيلي:

في يناير 2016 انتقل "شيكابالا" لصفوف فريق الاسماعيلي علي سبيل الاعارة، ولعب تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق، وخاض "شيكا" 8 مباريات مع الدراويش بواقع (575 دقيقة لعب)، وسجل هدفين وصنع 4 أهداف ونجح في استعادة جزء من مستواه ليعود بعدها للزمالك.

- الرائد السعودي:

قرر الزمالك إعارة "شيكا" إلى نادي الرائد السعودي عام 2017 وقد تألق بهذا الموسم في دوري المحترفين السعودي حيث شارك 25 مباراة و سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف، وكان الدوري السعودي بوابتة للعودة للمنتخب المصري بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات من آخر مشاركه له، وتم تقييمه وفقًا لأراء بعض المحللين السعوديون بأنه أفضل لاعب مصري بالسعودية في هذا الموسم.

- أبولون اليوناني:

انتقل شيكابالا لصفوف أبولون اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية 2018 ولعب معه 11 مباراة بواقع 529 دقيقة لعب، وسجل هدف وصنع مثله، وحصل على إنذارين، ولا يزال مستمرًا في تجربته الاحترافية باليونان حتي الآن.