رياضة | منتخب الجودو يطير إلى المغرب غدا للمشاركة ببطولة الجراند بري

تطير فجر غد الأربعاء بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للرجال إلى المغرب للمشاركة فى بطولة الجراند برى، و التى تقام بمراكش فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى .

وتضم البعثة كلا من محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد عبد الغنى 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن عبد الغنى وزن 81 كيلو جراما على حازم ، وحاتم عبد الأخر وزن 90 كيلو جراما ، بالإضافة إلى ميسرة النجار ، وسيد أبو ميدان مدربا ، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الإتحاد رئيسا للبعثة .

قال المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى البطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضى بفرنسا ثم المغرب ، ثم تتبعها بطولتين خلال مارس الحارى ابريل المقبل فى المانيا وجورجيا ، مشيرا إلى أن هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها جنوب إفريقيا ابريل المقبل ، لافتا إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة ، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية ، على المستويين المحلى والدولي ، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الاوليمبياد والحصول على ميدالية اوليمبية .