رياضة | الخماسي يوقع عقد رعايته بقيمة مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخماسي يوقع عقد رعايته بقيمة مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آقيم اليوم المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث، و رعاية البطل أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث.

حضر المؤتمر شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، و محمد عادل حسني رئيس شركة رويال الراعية، محمد جاد العضو المنتدب للشركة الراعية.

وكشف جاد عن قيمة العقد، مؤكدا أنه مليون جنيه لعامين، يتضمن رعاية الاتحاد بكافة أنشطته، مضيفا أن الشركة هدفها دعم الالعاب الفردية، التي تستحق بسبب انجازاتها خاصة ان الخماسي رياضة صعبة تحتوي على ٥ لعبات مختلفة، فلابد ان يحصلوا على حقوقهم .

وأضاف ان الشركة لديها خطة لدعم الاتحادات الاوليمبية الفردية، مشددا على ان الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن رعاية اتحاد جديد.