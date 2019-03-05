إزاحة الستار عن تمثال تكريمي لديفيد بيكهام في أمريكا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا المعتزل، تكريما خاصا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

النادي كرم اللاعب السابق بإزاحة الستار عن تمثال تكريمي له خارج ملعبه، وذلك مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

لاعب فريق ريال مدريد السابق، كان قد دافع عن ألوان الفريق بدءا من عام 2007، وشكل قدومه نقطة تحول بالنسبة إلى اللعبة في الولايات المتحدة، حيث تحظى رياضات أخرى بشعبية أكبر، لاسيما البايسبول وكرة السلة.

مراسم إزاحة الستار عن التمثال، بدأت قبل خوض جالاكسي مباراته الأولى من الموسم الجديد، والتي انتهت بفوزه 2-1 على ضيفه شيكاغو فاير، وحضر الفعالية المدرب السابق لجالاكسي في حقبة بيكهام، بروس أرينا، وزميله السابق روبي كين، إضافة إلى زوجته المغنية السابقة فيكتوريا.

بيكهام قال أثناء تكريمه: من اليوم الأول لوصولي مع فيكتوريا وأولادنا إلى المدينة، شعرنا أننا في منزلنا، وسنبقى ممتنين لذلك إلى الأبد، لقد شعرت دائما بأن المدينة كانت بمثابة موطن لي.

بيكهام يبلغ من العمر 43 عاما، ودافع عن الوان مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، وعن النادي الأمريكي في 122 مباراة بين العامين 2007 و2013، علما بأنه دافع خلال هذه الفترة عن ألوان ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة على مرحلتين.

لاعب خط الوسط الذي عرف بمهارته في التمريرات المتقنة وتنفيذ الركلات الحرة المباشرة، كان أبرز اسم ينضم إلى ناد في الدوري الأمريكي في المراحل الأخيرة من مسيرته، قبل أن يحذو حذوه نجوم آخرون كالفرنسي تييري هنري والإيطالي أندريا بيرلو والإنجليزي فرانك لامبارد، وصولا إلى النجم السابق ليونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل إلى فريق جالاكسي أيضا في مارس 2018.