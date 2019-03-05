خطأ جاريث بيل يفتح عليه نيران الجماهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، نفسه في ورطة مع جماهير الفريق مؤخرا.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كشفت عن تصرف سلبي جديد من جانب اللاعب خلال مواجهة “الكلاسيكو” ضد ضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني “الليجا”.

الصحيفة أضافت أن بيل غادر ملعب “سانتياجو برنابيو” قبل إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة.. بعدما شارك أساسيا في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بماركو أسينسيو وسط صفارات استهجان شديدة من جماهير “الميرنجي” بسبب سوء أدائه.

وأشارت إلى أن هذا التصرف دليل جديد على عدم ولاء بيل للفريق، وابتعاده عن زملائه في ريال مدريد.. وأنها ليست المرة الأولى التي يغادر فيها بيل الملعب قبل نهاية المباراة، حيث فعلها من قبل في شهر يناير الماضي خلال مواجهة ريال سوسييداد في “الليجا”، والتي خسرها الريال بهدف نظيف.

يشار إلى أن مباراة “الكلاسيكو” كانت قد لنتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 60 نقطة، مبتعدا عن غريمه التقليدي ريال مدريد بـ12 نقطة، بعد أن تجمد رصيد الأخير عند 48 نقطة.