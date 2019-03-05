ماريو بالوتيلي يحتفل بـ«سيلفي» داخل الملعب بعد هدفه الأكروباتي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي، في لقطة طريفة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام سانت إيتيان، في الدوري الفرنسي.

ماريو بالوتيلي – الذي دائما ما يأتي بكل ما هو غريب - واصل تصرفاته واحتفالاته الغريبة والمثيرة بعدما سجل هدفا في تقدم فريقه على ضيفه سانت إيتيان، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “فيلودروم”، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

بالوتيلي لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق، سجل هدفا أكروباتيا رائعا في شباك المنافس في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ليقوم بعدها بالتوجه خلف المرمى وأخذ الهاتف من أحد الأشخاص، والتقط سيلفى مع زملائه احتفالا بتسجيله الهدف، ثم تسجيل فيديو للاحتفال وبثه مباشرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماع “إنستجرام”.

يشار إلى أن اللاعب منذ انتقاله لفريق مارسيليا في شهر يناير الماضي، سجل أربعة أهداف خلال ست مباريات لعبها بقميص الفريق حتى الآن.