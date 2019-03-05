ألم الأسنان.. سر إصابات آرين روبين المتكررة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاني النجم الهولندي آرين روبين، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، كثيرا من الإصابة والابتعاد عن المباريات، لدرجة أن آخر ابتعاد له ظل ما يقرب من 3 أشهر.

صحيفة “بيلد” الألمانية، ذكرت أن تسوس أسنان آريين روبن هو سبب إصابات قدمه المتعددة، بعدما أزال اللاعب السنتين المصابتين، بجانب إزالة عائق يمنع الدم من التدفق لجسده، والذي قد يكون مرتبطا بألم الأسنان.

توماس سينفالد، طبيب فريق هيرتا برلين والذي سبق له العمل مع مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش في فرانكفورت، كان قد نصح اللاعب بإزالة السنتين، وتبدو الآن الأمور أفضل بالنسبة لروبن الذي قد يعود للملاعب في وقت بسيط.

الطاقم الطبي لبايرن ميونيخ، أشار إلى أن أسنان روبين غير السليمة أثرت كثيراً على حالته الصحية، وجعلت عضلاته أضعف في تحمل الإصابات، لذلك قد يكون الاعتناء بها هو الحل الوحيد لعودته من جديد هذا الموسم.

آريين روبين، غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابات، ويفترض أن يلحق بالجزء الأخير من عمر الموسم الحالي، في آخر سنواته الاحترافية مع فريقه بايرن ميونخ، بعدما لعب 305 مبارايات مع بايرن سجل خلالها 143 هدفا.