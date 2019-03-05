هل أداء صلاح انخفض أم الأمر يتعلق بليفربول؟

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انخفاض مستوى صلاح جاء في الوقت ذاته الذي انخفض فيه مستوى أداء ليفربول ككل فكتيبة المدرب يورجن كلوب لم تحصد سوى 10 نقاط من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات بالدوري

على غير المعتاد تراجع مستوى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حيث سجل هدفًا وحيدًا في آخر ست مباريات، وفشل في التسجيل للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة منذ قدومه إلى ناديه من روما في صيف 2017، وهو ما أثر بشكل كبير على نتائج الريدز، وفقدان صدارة الدوري الإنجليزي لصالح منافسه مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي، بعد تعادله سلبيا مع إيفرتون خلال الجولة الماضية، في البريميرليج، ورغم انتقاد صلاح بسبب قلة أهدافه فإنه سجل 17 هدفًا حتى الآن.

هل ما حدث لصلاح هو انخفاض أداء بشكل فردي أم أن هناك مشكلة أعمق في ليفربول؟.. تحت هذا العنوان، طرحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، تقريرا لها تضمن العديد من الأرقام. الفرص الضائعة ليست مصادفة أن انخفاض مستوى صلاح جاء في الوقت ذاته الذي انخفض فيه مستوى أداء ليفربول ككل فكتيبة المدرب يورجن كلوب لم

الفرص الضائعة



ليست مصادفة أن انخفاض مستوى صلاح جاء في الوقت ذاته الذي انخفض فيه مستوى أداء ليفربول ككل فكتيبة المدرب يورجن كلوب لم تحصد سوى 10 نقاط من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات بالدوري. هل ما حدث لصلاح هو انخفاض أداء بشكل فردي أم أن هناك مشكلة أعمق في ليفربول؟.. تحت هذا العنوان، طرحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، تقريرا لها تضمن العديد من الأرقام.ليست مصادفة أن انخفاض مستوى صلاح جاء في الوقت ذاته الذي انخفض فيه مستوى أداء ليفربول ككل فكتيبة المدرب يورجن كلوب لم تحصد سوى 10 نقاط من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات بالدوري. وقال جيمي كاراجير قائد ليفربول السابق عن صلاح لـ"سكاي سبورتس" مؤخرا: "من النادر أن نرى صلاح يحظى بتلك الفترة السيئة، لا شك أن أداءه ولمسته للكرة خارج منطقة الجزاء في الفترة الأخيرة لم تكن المتوقعة منه". وعن لقاء يونايتد قال: "في كل مرة الكرة كانت تذهب إلى صلاح كان يخسرها ولم يستطع ليفربول أن يتواصل في الملعب بشكل جيد وكانوا في خطر دائم من الهجمات المرتدة". وعلى الرغم من أن ثقة صلاح تبدو اهتزت في الفترة الأخيرة لكن لا يمكن إلقاء اللوم عليه في اهتزاز نتائج ليفربول لكن الأزمة أن هذا حدث في وقت حاسم من الموسم لفريق كلوب، خاصة مع سجله التهديفي الذي انخفض خلال الموسم الحالي. وخلال الـ6 مواجهات الكبيرة الموسم الماضي بالإضافة لمبارتي ديربي الميرسيسايد سجل صلاح ثمانية أهداف مقارنة بهدف واحد فقط الموسم الحالي وجاء ضد أرسنال ومن ركلة جزاء. انخفاض نسبة التسديدات انخفضت نسبة تهديف صلاح الموسم الحالي من هدف كل 90 دقيقة إلى هدف كل 145 دقيقة في البريميرليج، ولكن نظرة أعمق في الإحصائيات تجد أنها لا تشير للانحدار الحالي. كيف؟معدل تحويل صلاح الفرص لأهداف انخفض من 22.2% إلى 18.1، ويسجل 0.6 هدف في 90 دقيقة مقارنة بـ0.75 في الموسم الماضي وهذه الاختلافات لا تشير لانخفاض مستوى صلاح بتلك الضخامة. كيف؟معدل تحويل صلاح الفرص لأهداف انخفض من 22.2% إلى 18.1، ويسجل 0.6 هدف في 90 دقيقة مقارنة بـ0.75 في الموسم الماضي وهذه الاختلافات لا تشير لانخفاض مستوى صلاح بتلك الضخامة. المشكلة الأكبر هي أن صلاح لا يسدد كثيرا مثل الموسم الماضي، فبدلا من تسديد 4.4 في 90 دقيقة انخفض ذلك الرقم إلى 3.4 أي انخفاض بلغ 20%. هذه الإحصائية تثير التساؤلات حول أن صلاح ليس المشكلة في ليفربول، بل السؤال الأدق هل صلاح يحصل على التمريرات الصحيحة؟ هل مشكلة ليفربول أكبر من مستوى صلاح وحده؟ سؤال آخر



تحسن أداء ليفربول بشكل عام الموسم الجاري يعود إلى وجود فيرجيل فان دايك في الدفاع وأليسون بيكر خلفه في حراسة المرمى إذ إن الفريق استقبل 15 هدفا فقط في 29 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 16 لقاء. تحسن أداء ليفربول بشكل عام الموسم الجاري يعود إلى وجود فيرجيل فان دايك في الدفاع وأليسون بيكر خلفه في حراسة المرمى إذ إن الفريق استقبل 15 هدفا فقط في 29 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 16 لقاء. لكن في الناحية الهجومية فإن ليفربول يصنع فرصا أقل من الموسم الماضي، فيليبي كوتينيو وأليكس تشامبرلين كانا يصنعان 3.2 و2.1 فرصة خلال اللقاء الواحد والأول رحل والثاني مصاب حاليا. الموسم الجاري جيمس ميلنر هو أفضل صانع للفرص في ليفربول بواقع 2.1 فرصة في اللقاء الواحد ويلاحقه صلاح نفسه بـ1.9 فرصة في اللقاء الواحد. هذا يوضح أن ليفربول لديه مشكلة في خلق الفرص والتي أثرت على صلاح في النهاية، فليفربول بدلا من تسديده 16.8 مرة الموسم الماضي انخفض ذلك الرقم إلى 14.8. وتحدث كاراجير عن ذلك الأمر قائلا: "هذه ليست مشكلة وليدة اللحظة ففي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عانى ليفربول من ذلك الأمر خاصة بعدما لم يستطع تعويض رحيل كوتينيو وحاولوا في الصيف ضم نبيل فقير لكنهم لم يفلحوا".



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