شكرا لقرائتكم خبر عن الأباتشي شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك، الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث يتم عامه الثالث والثلاثين.

وبهذه المناسبة، كتب نادي الزمالك، عبر صفحته بموقع «تويتر»: «يوَافق اليوم عيد ميلاد أحد نجومنا مَحمود عبدالرازق»شيكابالا«، كل عام وأنت بخير».

محمود عبدالرازق شيكابالا ولد في 5 مارس 1986، ويلقبه عشاق القلعة البيضاء بـ«الفهد الأسمر» و«الأباتشي».

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية بفريق الناشئين بنادي الزمالك، حتى انضم للفريق الأول وهو في عمر الـ16 عامًا، حيث لعب موسمين للفريق الأبيض قبل الانتقال إلى باوك سالونيك.

ولعب شيكابالا بخلاف الزمالك للعديد من الأندية، ففي مسيرته الاحترافية خارج مصر لعب لأندية باوك اليوناني والرائد السعودي والوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وأبولون البرتغالي.

وحقق شيكابالا العديد من البطولات، فعلى صعيد المنتخب الوطني، نال معه بطولة كأس أمم أفريقيا 2010، أما بالنسبة لمشواره مع الزمالك، فحقق معه 7 بطولات، وهي الزمالك «2 دوري ممتاز»، «3 كأس مصر»، «1 سوبر مصري»، «1 دوري أبطال أفريقيا»، «1كأس السوبر الأفريقي».