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شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019.. جنابرى بافارى لـ2023... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال بايرن ميونيخ حامل لقب دورى الدرجة الأولى الألمانى لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن الجناح سيرج جنابرى مدد عقده لمدة ثلاث سنوات ليستمر مع النادى حتى 2023.
ويستمتع اللاعب الألمانى الدولى البالغ من العمر 23 عاما، الذى أمضى الموسم الماضى معارا إلى هوفنهايم عقب انضمامه لبايرن، بموسم أول جيد فى ميونيخ، وسجل ستة أهداف فى الدورى وصنع اثنين.
وقال حسن صالح حميديتش مدير بايرن الرياضى: "سيرج أحد اللاعبين الشبان لدينا وهو جزء مهم من مستقبل بايرن. نحن مقتنعون بأن ينتظرنا الكثير منه فى المستقبل".
وحصل جنابرى سريعا على مكان أساسى فى تشكيلة بايرن مع معاناة آرين روبن وفرانك ريبرى وكينجسلى كومان من الإصابات.
وهز جنابرى الشباك خلال الفوز الساحق 5-1 على بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت لينضم بايرن إلى بروسيا دورتموند على قمة الترتيب لكن يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف.
وقال جنابرى: "على المستوى الرياضى كل شىء على ما يرام لكنى أعرف أننى أمتلك قدرات أكبر وأحتاج إلى مزيد من التطور".
ويستضيف بايرن منافسه الإنجليزى ليفربول فى إياب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا الأسبوع القادم.
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