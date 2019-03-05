شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس الكشف عن المنشطات فى مباريات دورى الدرجة الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفعيل نظام الكشف عن المنشطات فى مباريات دورى الدرجة الثانية، وذلك بعد شكوى أكثر من نادى فى المجموعات الثلاثة.

وكان اتحاد الكرة قرر فى بداية الموسم تطبيق نظام الكشف عن المنشطات فى دورى الدرجة الثانية، ولكن لم يتم التفعيل، إلا أن شكوى أكثر من نادى ودخول الدورى فى مرحلة الحسم، جعلت الأصوات تنادى بضرورة تفعيل الكشف عن المنشطات.

وقال مصدر دخل مجلس إدارة الجبلاية، إن دورى الدرجة الثانية بدأ يصدر بعض الأزمات، فى ظل الصراع القوى والشرس بين الأندية فى المجموعات الثلاثة وخاصة القاهرة وبحرى.

وكان أكثر من نادى اشتكى من الظلم التحكيمى بالإضافة إلى أزمة المنشطات فى ظل لجوء بعض لاعبى الأندية لتناول المنشطات بكل راحة بسبب غياب الرقيب على هذه الأزمة.