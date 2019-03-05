شكرا لقرائتكم تقارير.. الاتحاد الآسيوى يفكر فى تعديل مواعيد دورى الأبطال بسبب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوى لكرة القدم تدرس تعديل مواعيد دور الـ16 من بطولة دورى الأبطال، بسبب كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا.

وأشارت قناة دبى الرياضية إلى أن اللجنة اقترحت تأجيل مباريات دور الـ16 لمدة شهرين لتنطلق فى أغسطس بدلا من يونيو، بعدما استقبلت عددا من طلبات التأجيل من الأندية لتزامن هذا الدور مع بطولتى أفريقى أو أمريكا الجنوبية، وارتباط العديد من لاعبى أندية آسيا بمنتخباتهم فى البطولتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو بالبرازيل، بينما تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال مصدر بالاتحاد الآسيوى، إنه سيتم التصويت على قرار التأجيل بين أعضاء لجنة المسابقات، وتم تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لرد الأعضاء سواء بالموافقة أو الرفض.

وانطلقت مباريات مرحلة المجموعات بدورى أبطال آسيا اليوم وتستمر حتى 21 مايو المقبل.