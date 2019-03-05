أخبار مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019...

جدة - عمرو شويل قرر السير أليكس فيرجسون المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد السفر إلى فرنسا، لدعم الشياطين الحمر فى المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا غدًا الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء".

حرص فيرجسون المدرب الأسطورى السابق لمانشستر يونايتد على التواجد بجوار الفريق والتحق بالبعثة فى مطار مانشستر صباح اليوم، لدعم الشياطين الحمر، خاصة أن الفريق خسر جولة الذهاب قبل أسبوعين بهدفين دون رد على أولد ترافورد.

واستدعى النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد 20 لاعبًا فى قائمة "الريد ديفيلز" المسافرة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا فى العاشرة مساء غد الأربعاء.

وشهدت القائمة غياب 10 لاعبين من مانشستر يونايتد لأسباب مختلفة على رأسهم بول بوجبا الموقوف، و9 مصابين هم أندير هيريرا، ماتيتش، مارسيال، لينجارد، فيل جونز، أنتونيو فالنسيا، ماتيو دارميان، أليكسيس سانشيز، خوان ماتا.

وضمت قائمة مانشستر يونايتد كلا من..