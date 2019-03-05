شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات توافق على نقل مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين لاستاد المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل، على طلب مسئولى كوكاكولا الذى ينافس بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى على نقل مبارياتهم من ملعب الشرطة بالعباسية إلى استاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة كوكاكولا وجمهورية شبين، التى ستقام الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.

كان فريق كوكاكولا قد حقق فوزا غاليا الأسبوع الماضى على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف بنفس الملعب.