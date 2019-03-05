شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يجدد عقد غنابري حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني يوم الثلاثاء إن الجناح سيرجي غنابري مدد عقده لمدة ثلاث سنوات ليستمر مع النادي حتى 2023.

ويستمتع اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر "23 عاما"، الذي أمضى الموسم الماضي معارا إلى هوفنهايم عقب انضمامه لبايرن، بموسم أول جيد في ميونيخ، وسجل ستة أهداف في الدوري وصنع اثنين.

وقال حسن صالح حميديتش مدير بايرن الرياضي " سيرجي أحد اللاعبين الشبان لدينا وهو جزء مهم من مستقبل بايرن. نحن مقتنعون بأن ينتظرنا الكثير منه في المستقبل.

وحصل غنابري سريعا على مكان أساسي في تشكيلة بايرن مع معاناة آرين روبن وفرانك ريبري وكينغسلي كومان من الإصابات.

وهز غنابري الشباك خلال الفوز الساحق 5-1 على بروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت لينضم بايرن إلى بروسيا دورتموند على قمة الترتيب لكن يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

وقال غنابري: على المستوى الرياضي كل شيء على ما يرام لكني أعرف أنني أمتلك قدرات أكبر وأحتاج إلى مزيد من التطور.

ويستضيف بايرن منافسه الإنجليزي ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.