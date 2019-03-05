شكرا لقرائتكم ملاك مانشستر سيتي يفكرون بالاسثتمار في نادٍ هندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، إن ملاك النادي المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يناقشون إمكانية الاستثمار في نادٍ هندي لتعزيز جهود زيادة الشعبية في آسيا.

وتأمل مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تضم سبعة أندية منها نيويورك سيتي بالدوري الأميركي وجيرونا الإسباني ويوكوهاما إمارينوس الياباني وملبورن سيتي الأسترالي، في استكمال الصفقة مع نادٍ هندي بحلول نهاية العام الجاري.

وأبلغ سوريانو، المسؤول البارز في مجموعة سيتي، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): لدينا بعض الاهتمام ببعض الأسواق والدول، حيث يتوفر فيها الشغف بكرة القدم.. مثل الصين والهند أيضا.

وأضاف: ربما تكون هناك بعض الفرص الأخرى في آسيا. نحن ننظر إلى الهند منذ حوالي عامين. يمكنني القول إننا سننهي هذا العام بتنفيذ استثمار في الهند.

وكانت مجموعة سيتي اشترت مؤخرا حصة في فريق سيتشوان جيونيو الصيني وأكد سوريانو أن هناك رغبة في إضافة ناديين أو ثلاثة أندية.

وقال سوريانو: لا أتوقع ما سيحدث بعد عشر سنوات لكن المجموعة ربما تضيف فريقين أو ثلاثة فرق. هل هذا سيتغير في خمس سنوات وسنضيف المزيد؟ ربما، لا أعرف ذلك.

وأضاف: لكن لإكمال الرؤية التي بدأت منذ ست سنوات أعتقد أننا ربما نضيف ناديين أو ثلاثة أندية أخرى.